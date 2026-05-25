Пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков в 2014 году несколько раз приезжал на Майдан в Киев за деньги, где вместе с компанией людей выпивал и создавал иллюзию массовости. Об этом он сообщил в беседе с РИА «Новости» .

«Начался 2014 год. На Майдан за деньги ходил несколько раз. Поступило предложение легкого заработка денег. Как бы наша роль заключалась в том, что нас много», — сказал он.

Жарков объяснил, что поблизости было много таких же людей, пришедших ради заработка. С палаточным лагерем его группа почти не контактировала, держалась обособленно, бродила и распивала спиртное до самого утра. Платили 600–800 гривен за сутки. В 20:00 людей привозили и в 08:00 можно было уходить.

Жарков родился в Фастове Киевской области, его отец суданец, мать — украинка. Он поступил на службу в 30-ю отдельную механизированную бригаду, откуда затем сбежал. Позже военного задержали полицейские и отправили на передовую в составе 14-й бригады «Красная калина», входящей в «Азов»*.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал, что оказался на фронте после ампутации ноги и с вырезанной из-за перитонита кишкой. В 2022 году его признали ограниченно годным и пообещали отправить в тыловые части.

* Запрещенная в России террористическая организация.