Боец 119-й отдельной бригады ТрО ВСУ Николай Журба, попавший в плен в Сумской области, рассказал, что оказался на фронте после ампутации ноги и с вырезанной из-за перитонита кишкой. Об этом он заявил Минобороны России, сообщило РИА «Новости» .

Украинский военный сдался в плен в районе населенного пункта Краснополье. Он рассказал, что в 2022 году его признали ограниченно годным и обещали, что он будет служить только в тыловых частях.

В феврале 2025 года Журбу привезли из военкомата в Хорошевку под Винницей, заявив, что военных действий там не ведется. Спустя полторы-две недели бойцов отправили на слаживание, где они пробыли девять дней. Затем их отправили на передовую в Сумскую область, где он пробыл семь дней.

По словам Журбы, он пожаловался замполиту, что на поврежденной ноге пластина начала натирать и та вся посинела. Его отвезли в больницу, но там не оформили документы как следует на отправку в Винницу на операцию. В итоге он снова оказался на передовой.

«Перитонит был. Вырезали мне, как говорили, сантиметров 40 кишок. Потом легкое было пробито. Попал в ДТП, ногу оторвало, сустав сам остался. Титановая пластина стоит вот так вот клюшкой, восемь саморезов», — рассказал Журба о проблемах со здоровьем.

