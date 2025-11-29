Пленный украинский солдат Николай Верховец из 46-й аэромобильной бригады рассказал, что они с сослуживцами сдались после взрыва в блиндаже под Красноармейском в ДНР. Гранату бросили военные российской группировки «Центр», сообщило РИА «Новости».

«Штурманули окоп, блиндаж наш. И мы сдались в плен. Мы сидели в окопе, в блиндаже. И подошли русские. Кинули гранату. Большой взрыв был. И мы сразу сдались в плен. А дальше нас повели на их место, чтобы напоить, накормить нас», — сказал Верховец в видеоролике, обнародованном Минобороны РФ.

По его словам, в плену ему дали кашу, тушенку, воду, горячий чай и печенье. Российские военные сразу оказали медицинскую помощь нуждающимся. Вместе с Верховцом сдались еще двое украинских солдат.

Он рассказал, что слышал о случаях мародерства со стороны ВСУ. По его словам, в украинских военкоматах можно избежать отправки на фронт, заплатив взятку, но у него не было нужной суммы.

Обучение Верховец проходил на Ровенском полигоне, где британские инструкторы обучали ВСУ тактическим действиям, оказанию первой помощи, стрельбе и метанию гранат. Пленный рассказал, что британцы называли украинских солдат сбродом.

«Побратимы, сдавайтесь, здесь хорошо относятся к нам. Не умирайте зря», — обратился к другим украинским военнослужащим Верховец.

Ранее стало известно, что французские военные обучали бойцов ВСУ обращению с оружием. Один из украинских пленных, Виталий Кропивницкий, поделился своими воспоминаниями о том, как это происходило. Он отметил, что ВСУ несут большие потери и не вывозят раненых с поля боя.