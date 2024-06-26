Пленный рассказал об отношении командования ВСУ к мобилизованным

Пленный Кэрэкеша: командование ВСУ не скрывает, что солдаты «идут на мясо»

Командование ВСУ плохо относится к мобилизованным. Об этом РИА «Новости» рассказал украинский боец Виктор Кэрэкеша, сдавшийся в плен.

Его и еще нескольких военных ВСУ перебросили в качестве стрелков на Харьковское направление в прошлом году. Командование не предупредило, что их отправляют на «горячий» участок фронта. При этом каждому бойцу выдали небольшое количество оружия — автоматы и по четыре магазина к ним.

«[Командование] плохо относилось. И нам сразу на полигоне говорили, что мы идем на мясо», — подчеркнул пленный.

Утром 26 июня стало известно о приземлении самолета Ил-76 в Москве, на борту которого находились 90 военнопленных. Российских бойцов освободили накануне. В столице они пройдут полноценное лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Минобороны.

Взамен на российских солдат Украине также передали 90 пленных.

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