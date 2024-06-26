Самолет Ил-76 с 90 освобожденными из плена ВСУ бойцами приземлился в Москве
В Москве приземлился самолет Ил-76, на борту которого были 90 военнослужащих, освобожденных из украинского плена. Видео поделилось Министерство обороны России.
Бойцов освободили накануне. В Москве им предстоят лечение и реабилитация в медучреждениях Минобороны. Взамен Украина получила 90 своих пленных.
Ранее Минобороны публиковало кадры возвращения российских военнослужащих.
Очередной обмен пленными проходил при посредническом участии Объединенных Арабских Эмиратов.
В середине июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова представила список из 430 украинских военных, готовых вернуться домой, и попросила украинского коллегу Дмитрия Лубинца помочь активизировать процессы обмена.
До этого украинская сторона периодически срывала запланированный обмен пленными. В январе 2024 года ВСУ ударили ракетами по самолету Ил-76 с украинскими пленными в Белгородской области. Погибли все, кто был на борту.