Пленный рассказал, как в ВСУ его отправили оборонять уже занятый Россией поселок

Командование 113-й бригады теробороны ВСУ отправило своих солдат оборонять поселок Золотая Нива в ДНР, солгав, что его отбили у российских военных. Об этом рассказал ТАСС пленный украинский офицер Александр Долматов.

«Техника доехать даже до самого села не смогла, выбросили нас с водой и едой прямо на обочине у населенного пункта», — заявил он.

Офицер и его подчиненные сложили оружие. По словам Долматова, его бригада бежала из Золотой Нивы.

Ранее Долматов рассказывал, как штурмовые группы бригады на Угледарском направлении убивали российских военнослужащих, попавших в плен. В частности, он рассказал, что сам стал свидетелем гибели троих пленных, и слышал из радиоэфиров и от сослуживцев еще о ряде таких случаев.