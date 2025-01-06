Воюющие на стороне ВСУ иностранные наемники селились в квартирах мирных граждан на занятых украинской армией территориях в Донбассе. Об этом РИА «Новости» заявил пленный наемник из Польши.

Он объяснил, что иностранцы поселились в квартирах семей, которые бежали.

«Я не знаю, арендовала ли армия [Украины] эти квартиры или просто как-то получила согласие, и мы были размещены в частных квартирах, брошенных украинцами», — отметил наемник.

Поляк рассказал, что в квартирах оставались вещи владельцев. По его словам, было понятно, кому принадлежало жилье.

«Было видно, что там, например, жила женщина, мужчина, осталась какая-то одежда. Это были брошенные украинцами квартиры», — объяснил он.

Наемник добавил, что он был в Алексеево-Дружковке — населенном поселке Краматорского района ДНР. Военный признался, что перед этим прошел подготовку в учебном центре, и курс продлился всего две недели.

Ранее пленный наемник сообщил, что на стороне ВСУ все чаще стали воевать колумбийцы и бразильцы. В его группе были военные из Хорватии, Германии, США и Тайваня.