Пленный офицер сообщил о приказе комбата ВСУ расстрелять сослуживцев-саперов
РИА «Новости»: группу саперов ВСУ расстреляли по приказу комбата
Командир украинского батальона с позывным Сомали отдал приказ расстрелять саперов, которые отказались идти на позиции. Об этом заявил пленный офицер ВСУ Игорь Боронило, сообщило РИА «Новости».
Он рассказал, что слышал по рации разговор между комбатом и одним из проводников, который показывал группе саперов дорогу к позициям. При подходе к месту военные отказались идти дальше, и командир приказал увести несогласных обратно к нему, добавил пленный офицер.
Он объяснил, что не знал тех бойцов, но решил поинтересоваться, что с ними произошло.
«Оказывается, наш комбат, позывной Сомали у него, приказал их всех якобы расстрелять за неповиновение приказам. Что с ними дальше было, я, честно, не знаю», — подчеркнул попавший в плен украинский военный.
Ранее издание сообщило, что украинские военные стали чаще умирать в курском приграничье от холода. Из-за действий российской группировки «Север» у ВСУ нет возможности провести ротацию и передать войскам теплую одежду, боеприпасы и питание.