Пленный офицер сообщил о приказе комбата ВСУ расстрелять сослуживцев-саперов

Командир украинского батальона с позывным Сомали отдал приказ расстрелять саперов, которые отказались идти на позиции. Об этом заявил пленный офицер ВСУ Игорь Боронило, сообщило РИА «Новости» .

Он рассказал, что слышал по рации разговор между комбатом и одним из проводников, который показывал группе саперов дорогу к позициям. При подходе к месту военные отказались идти дальше, и командир приказал увести несогласных обратно к нему, добавил пленный офицер.

Он объяснил, что не знал тех бойцов, но решил поинтересоваться, что с ними произошло.

«Оказывается, наш комбат, позывной Сомали у него, приказал их всех якобы расстрелять за неповиновение приказам. Что с ними дальше было, я, честно, не знаю», — подчеркнул попавший в плен украинский военный.

Ранее издание сообщило, что украинские военные стали чаще умирать в курском приграничье от холода. Из-за действий российской группировки «Север» у ВСУ нет возможности провести ротацию и передать войскам теплую одежду, боеприпасы и питание.