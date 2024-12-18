Пленный контрактник ВСУ обвинил командиров в обмане

Командование украинских войск бросило свои подразделения в Курской области и не выходило на связь для дачи распоряжений. Об этом в ходе беседы с военными следователями рассказал взятый в плен на территории российского региона контрактник ВСУ Александр Терези. Видео с его допросом опубликовали «Известия» .

Мужчина подчеркнул, что его вместе с сослуживцами командиры оставили без какой-либо поддержки. Поэтому, когда началось наступление российских войск, контрактнику пришлось прятаться в блиндаже.

«Они там сейчас сидят спокойно, ни о чем не думают. Даже не думают, как нас отсюда вытянуть. Могут новых набрать и так же, как и нам, сказать: „Решайте сами, делайте что хотите“», — заявил Терези.

Российские военные взяли его в плен на территории Ольговского леса в Кореневском районе Курской области. Пленный добавил, что пошел в ВСУ на службу по контракту в 2020 году и до прихода в российский регион участвовал в боях на территории Луганской Народной Республики.

Ранее Минобороны опубликовало показания взятого в плен в Курской области украинского боевика Артура Пломбируса. В ходе допроса он рассказал, что переодевался в военную форму российской армии, чтобы подобраться поближе к позициям, и там расстрелял нескольких военных. Также боевик добавил, что получил от командования приказ стрелять по гражданским.