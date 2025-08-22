По данным Mash, командир украинской разведывательной группы, задержанный в Комаричском районе Брянской области, раскрыл местоположение базы диверсантов в Старой Гуте. Сегодня утром авиация нанесла удар бомбой ФАБ-500 по командному пункту 3-го полка Сил специальных операций ВСУ. В результате удара в ангаре, где готовили группы для вылазок в Россию, погибли до 60 человек.

Разведка сообщила, что диверсантов перевезли через железнодорожные станции на маршруте Городня — Шостка в Сумской области. Их планировали направить в Россию по трем направлениям.

«В результате авиаудара с применением ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции в лесном массиве в районе населенного пункта Старая Гута в Сумской области успешно поражен пункт временной дислокации 3-го полка сил специальных операций ВСУ „Восток“», — сообщила пресс-служба Минобороны России.

Ранее ВС России разгромили штаб 77-й аэромобильной бригады ВСУ под Харьковом. Командный пункт находился в школьном подвале в селе Лесная Стенка. В результате атаки ликвидировали около полусотни военных и командный состав бригады.