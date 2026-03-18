Украинский военнопленный раскрыл подробности вербовки зеков в ряды ВСУ

Украинские криминальные авторитеты стараются внушить другим заключенным, что им не следует подписывать контракты с ВСУ. Об этом заявил военнопленный Андрей Гриценко, сообщило РИА «Новости» .

«В тюрьмах есть верхушка, которая там заправляет всеми зеками, и вот они стараются прогибать всех, чтобы не ходили воевать», — отметил он.

По словам пленного, он отправился воевать из исправительного учреждения в Николаевской области. На контракт мужчина решился из-за тяжелых условий содержания, нехватки воды и плохого питания. Значительное число его сокамерников отбывало срок за уклонение от службы.

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВС России уверенно продвигаются на Запорожском направлении. Он уточнил, что командование сохраняет достаточно высокий темп наступления, но ставит перед собой задачу беречь жизни солдат.