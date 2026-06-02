Пленный украинский военнослужащий Даниэль Жарков рассказал, как сбежал с позиции ВСУ на такси после перевода в роту огневой поддержки. Историей своего побега он поделился с РИА «Новости».

Жарков начал службу в 30-й отдельной механизированной бригаде в Новограде-Волынском, затем попал в ремонтный батальон. Вскоре его вернули в часть из-за алкоголя, обучили работе с ПТРК «Фагот» и «Стугна», сделали противотанкистом и позже отправили под Соледар.

«Прошло некоторое время, меня снимают с позиции, приезжаем в Никифоровку, и командир говорит: мы тебя переводим в роту огневой поддержки. Отправили туда, проходит два дня, но там только начиналось укомплектовываться», — рассказал пленный ВСУ.

По его словам, он решил, что это все не его и пора бежать. Он самовольно оставил часть, вызвав такси. Украинский пленный уточнил, что купил себе гражданскую одежду, а военную форму отправил домой. Затем он сел на поезд, чтобы вернуться к семье.

Ранее Жарков рассказывал, как в 2014 году несколько раз ходил на Майдан в Киеве, чтобы подзаработать.