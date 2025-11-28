Пленный боец ВСУ Кропивницкий объяснил, чему его обучали французские военные
Французские военнослужащие обучали боевиков ВСУ использованию оружия. Один из украинских пленных Виталий Кропивницкий рассказал, как это было. Его слова со ссылкой на Минобороны привело РИА «Новости».
Бойца обучали два француза, на это отводилось всего одно занятие.
«На обучение было одно занятие, два француза приезжали к нам. Преподавали мины, гранаты, взрывные устройства», — объяснил Кропивницкий.
Он принял решение сохранить свою жизнь и сдаться в плен, как это делают многие другие военнослужащие, брошенные на убой своим командованием. Кропивницкий отметил, что ВСУ несут большие потери и не вывозят раненых с поля боя.
Несколько дней назад стало известно, что ВСУ бросили тысячу своих военных в городской агломерации между Красноармейском и Димитровом.