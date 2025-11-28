Французские военнослужащие обучали боевиков ВСУ использованию оружия. Один из украинских пленных Виталий Кропивницкий рассказал, как это было. Его слова со ссылкой на Минобороны привело РИА «Новости» .

Бойца обучали два француза, на это отводилось всего одно занятие.

«На обучение было одно занятие, два француза приезжали к нам. Преподавали мины, гранаты, взрывные устройства», — объяснил Кропивницкий.

Он принял решение сохранить свою жизнь и сдаться в плен, как это делают многие другие военнослужащие, брошенные на убой своим командованием. Кропивницкий отметил, что ВСУ несут большие потери и не вывозят раненых с поля боя.

Несколько дней назад стало известно, что ВСУ бросили тысячу своих военных в городской агломерации между Красноармейском и Димитровом.