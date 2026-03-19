Дезертиры, насильно мобилизованные в ВСУ, объявили охоты на украинских боевиков заградительных отрядов. Об этом ТАСС рассказали российские силовики.

«Командование ВСУ использует ярых националистов в „мотивационных заградительных отрядах“. Однако в тыловых районах на них объявлена настоящая охота выжившими на передовой и дезертировавшими насильно мобилизованными украинцами», — сообщил собеседник агентства.

Украинские военные и ранее пытались избавиться от заградотрядов. Летом прошлого года военнослужащие 31-й отдельной механизированной бригады ВСУ передавали российской стороне координаты заградотрядов 17-й бригады. После этого боевики сбежали с позиций вглубь Днепропетровской области. ВС России ликвидировали заградотряды в селах Березовое, Орестополь и Алексеевка по наводке солдат ВСУ.