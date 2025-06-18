Украинские военнопленные сообщили координаты 239-го общевойскового полигона в Новомосковске, по которому впоследствии ВС России нанесли удар. Об этом ТАСС сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

«Первым и основным источником выступили пленные ВСУ, которые сдались в плен на западе ДНР», — сказал он.

По словам советника, большинство сдавшихся в плен боевиков проходили обучение на этом полигоне. Они и рассказали российским военнослужащим о личном составе ВСУ.

На полигоне в Новомосковске велась подготовка резервов ВСУ для сдерживания обороны на западе ДНР. ВС России уничтожили большую часть украинских военнослужащих ракетным ударом.

Ранее стало известно, что российская армия начала формировать буферную зону в Днепропетровской области. Также было усилено огневое давление в Новопавловке, где располагается логистический хаб украинских боевиков.