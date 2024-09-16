Российские военные взяли в плен в Курской области десантников из 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ. Они обратились к властям Украины с просьбой быстрее забрать их из плена РИА «Новости» представитель российского силового ведомства.

Видео допроса пленных десантников ВСУ опубликовал Telegram-канал агентства.

Бойцы мотострелкового полка 1426 взяли в плен украинских десантников к юго-западу от населенного пункта Нечаев. Военнопленные на допросе рассказали, что командование специально не эвакуирует с поля боя раненых и погибших солдат.

«Также вэсэушник, пробывший в Курской области неделю, сообщил, что командование их „кинуло“, и попросил украинские власти как можно скорее забрать его из Курской области», — рассказал собеседник агентства.

Ранее военный корреспондент Александр Коц высказался о моральном духе бойцов ВСУ, вторгшихся в курское приграничье. Он назвал их «вялым пластилином», также отметив слабую подготовку и неумение вести бой.