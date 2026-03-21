Платформу «Импульс-М» назвали в ВС России эффективной для эвакуации и доставки

Транспортно-боевая платформа «Импульс-М» хорошо себя показала в зоне СВО — с помощью нее бойцы доставляют необходимое на передовую и успешно эвакуируют раненых. Об этом ТАСС сообщил военный с позывным Док.

Оператор платформы отметил, что боевой модуль на нее пока не ставят.

«Машинка хорошая, помогает вывезти раненых и доставить провизию. Наши соседи доставляли провизию на точки, довозили и выезжали обратно», — подчеркнул он.

Грузоподъемность платформы составляет 500 килограммов.

Ранее специалисты Ростеха создали дрон, который может преодолевать расстояние в несколько сотен километров, обходить системы противовоздушной обороны противника и точно бить по целям.

Управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем госкорпорации Борис Подольный уточнил, что разработка проходит испытания. По его словам, боеприпас имеет форм-фактор «дельта», дрон хорошо защищен от воздействия средств РЭБ.