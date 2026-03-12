Бьющий по целям на расстоянии в сотни километров дрон разработали в Ростехе

Ростех подготовил барражирующий боеприпас для ударов по целям во вражеском тылу

Высокоскоростной и дальнобойный барражирующий боеприпас с двигателем внутреннего сгорания разработали специалисты Ростеха. Как сообщила пресс-служба госкорпорации, новый беспилотник предназначен для поражения целей в глубоком тылу противника.

В компании подчеркнули, что новый дрон способен преодолевать расстояние в несколько сотен километров, а благодаря высокой маневренности — обходить системы противовоздушной обороны противника и точно бить по запланированным целям.

«Новый барражирующий боеприпас имеет форм-фактор „дельта“ и в настоящее время проходит испытания», — рассказал управляющий директор по развитию беспилотных авиационных систем госкорпорации Борис Подольный.

При разработке нового беспилотника специалисты обеспечили ему высокую защищенность от воздействия средств радиоэлектронной борьбы. Это позволит оператору дрона управлять БПЛА на всем протяжении полета.

В конце февраля Ростех представил на московской выставке восемь новых моделей беспилотников. Как пояснил глава госкорпорации Сергей Чемезов, среди аппаратов есть те, которые уже находятся в серийном производстве и отправляются в зону проведения специальной военной операции, так и уникальные образцы, выпуск которых пока еще только планируют.