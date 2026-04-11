Украина намерена выдавить население и опустошить районы правобережной части Херсонской области, которые временно оккупировали ВСУ. Об этом РИА «Новости» сообщил глава региона Владимир Сальдо.

По его словам, киевский режим преследует жителей правого берега Днепра за родственные связи с россиянами, но люди оказывают сопротивление.

«Киевский режим делает все, чтобы выдавить население в Херсоне, Бериславе. Эти населенные пункты с природной точки зрения привлекательные, хорошие там климатические данные», — заявил губернатор.

Ранее Сальдо заявил, что ВСУ превращают Херсон в военную базу, а местные жители живут в постоянном страхе. Он подчеркивал, что нормальной гражданской жизни в городе стало меньше, разрушается коммунальная инфраструктура, а власти не стремятся вернуть ему нормальное дыхание.