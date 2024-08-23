«Планы сорвались». ВСУ изначально планировали захватить курскую АЭС

Украинские военные атаковали Курскую АЭС с помощью беспилотников, но эти удары не смогут нанести объекту значительного ущерба. На самом деле ВСУ устраивают провокации на территории станции, пытаясь оказать на Россию психологическое давление, заявил 360.ru политолог Вадим Сипров.

Опасные игры

Он объяснил, что реакторы курской АЭС очень хорошо защищены. По конструкции станция напоминает Чернобыльскую и может выдержать даже падение самолета. Эксперт добавил, что уничтожить такой объект можно только с помощью ядерного оружия.

«То, что украинцы делают сейчас — это не более чем попытки психологического давления. Разумеется, это все очень опасные игры, потому что можно вывести из строя электрооборудование по периферии станции, можно помешать ритмичной работе АЭС», — констатировал политолог.

Он рассказал, что серьезные последствия могут возникнуть только в том случае, если бы ВСУ удалось захватить станцию.

«Если бы им удалось блокировать Курскую атомную электростанцию, то тогда можно было бы ожидать очень-очень серьезных последствий. Тогда действительно появился бы предмет для „политического шантажа“», — подчеркнул он.

Планы ВСУ провалились

Сипров отметил, что изначально украинское командование планировало блокировать ядерный объект, но затем сменило стратегию.

«Их планы сорвались, по всей вероятности, в какой-то из моментов. План по захвату Курской АЭС подкорректировали, и направление главного удара поменяли <…>. В результате они ударили в сторону Суджи», — предположил эксперт.

Он напомнил, что украинская сторона пытается оказать давление различными способами: как с помощью беспилотников, так и применяя «телефонный терроризм» по отношению к жителям Курской области.

«Это, скорее, акция устрашения и психологического давления на Россию в целом и конкретно на работников Курской атомной электростанции», — резюмировал эксперт.

В ночь на 23 августа украинские военные попытались ударить по курской АЭС с помощью БПЛА. Российские средства РЭБ нейтрализовали аппарат неподалеку от ядерного объекта.