Планы по созданию пограничной инфраструктуры в новых регионах разработали в России

ФСБ разработала планы по созданию инфраструктуры госграницы в новых регионах РФ

Фото: РИА «Новости»

В России разработали планы по формированию пограничной инфраструктуры в новых регионах. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Речь идет охране рубежей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По словам Кулишова, в настоящее время государственная граница на этих территориях в привычном ее понимании еще не сформировалась.

«В настоящее время она преимущественно совпадает с линией боевого соприкосновения, но планы создания там пограничной инфраструктуры разработаны», — отметил военный.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область страны, расположенную рядом с Азербайджаном.

Ягоды не по карману. Майские морозы лишат россиян фруктов и овощей?

Новый российский коллайдер NICA. Воробьев рассказал Путину и Мирзиееву о развитии ОИЯИ

«Семейный праздник робототехники». В подмосковном Технолицее прошел фестиваль программистов

Протест на короткой дистанции. Что ждет Пашиняна

Фейк: в новых регионах России стали насаждать «цифровое рабство»

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте