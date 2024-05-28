Планы по созданию пограничной инфраструктуры в новых регионах разработали в России

В России разработали планы по формированию пограничной инфраструктуры в новых регионах. Об этом в интервью РИА «Новости» заявил первый замдиректора — руководитель Пограничной службы ФСБ РФ генерал армии Владимир Кулишов.

Речь идет охране рубежей в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях. По словам Кулишова, в настоящее время государственная граница на этих территориях в привычном ее понимании еще не сформировалась.

«В настоящее время она преимущественно совпадает с линией боевого соприкосновения, но планы создания там пограничной инфраструктуры разработаны», — отметил военный.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что российские пограничники покинут Тавушскую область страны, расположенную рядом с Азербайджаном.