Рубио: план США по завершению конфликта на Украине состоит из этапов А и Б

Власти США запланировали два этапа в переговорах по мирному урегулированию конфликта на Украине. Об этом заявил госсекретарь США Марко Рубио в интервью телеканалу CBS News .

«План А заключается в прекращении огня, чтобы мы могли перейти ко второму этапу — плану Б, который заключается в том, чтобы усадить всех за стол переговоров», — сказал он.

Рубио добавил, что в процессе завершения конфликта между Россией и Украиной есть некоторые сложности. Имеется вариант его завершения еще и с помощью «челночной дипломатии». Важно положить конец конфликту, добиться долговечного мира с учетом потребностей каждой из сторон.

Госсекретарь отметил, что трудно договориться, «пока они стреляют друг в друга». Президент США Дональд Трамп хочет положить этому конец, поэтому они уже над этим работают. Но будет трудно, так как потребуется «много упорной работы» и уступок с обеих сторон.

Ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что российский лидер Владимир Путин не позволил американцам обвинить Россию в затягивании перемирия.