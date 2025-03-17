«Более мягко». На Украине оценили тонкий ход Путина

Политолог Бортник: Путин обошел ловушку с предложением о перемирии на Украине

Президент Владимир Путин не позволил США и Украине переложить вину за затягивание перемирия на Россию. Об этом украинский политолог Руслан Бортник заявил на своем YouTube-канале.

По его мнению, после того, как российской стороне предложили заключить перемирие, любые выдвинутые ею условия могли интерпретировать как отказ от прекращения огня. Поэтому Путин озвучил свою позицию таким образом, чтобы Россию не смогли ни в чем обвинить.

«Причем, эти условия Путин сформулировал в виде вопросов, еще более мягко. Мол, что делать с этими проблемами? Как их решить?» — добавил Бортник.

После переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко Путин заявил, что поддерживает идею перемирия, однако нужно обсудить множество вопросов.

Российский лидер призвал решить вопрос о контроле над Украиной, которая может воспользоваться временным прекращением огня для новых поставок вооружения.