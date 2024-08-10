Экс-глава МО Украины Загороднюк: вторжение ВСУ в Курскую область готовили давно

Украинские власти давно планировали и готовились напасть на Курскую область. Об этом журналистам The Financial Times сообщил бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«Киев планировал операцию задолго до этого», — сказал он.

По словам Загороднюка, украинские боевики своим вторжением хотели отвлечь российские войска от других участков фронта.

Он добавил, что задачей ВСУ также стало «перенести боевые действия в Россию», чтобы перехватить стратегическую инициативу.

Журналисты Politico также сообщили, что вторжение украинских солдат в Курскую область одобрил Запад. По их данным, больше всего нападение ВСУ поддержали Германия и Соединенные Штаты.