Планировали давно. Экс-глава Минобороны Украины рассказал о вторжении в Курскую область

Экс-глава МО Украины Загороднюк: вторжение ВСУ в Курскую область готовили давно

Фото: РИА «Новости»

Украинские власти давно планировали и готовились напасть на Курскую область. Об этом журналистам The Financial Times сообщил бывший министр обороны страны Андрей Загороднюк.

«Киев планировал операцию задолго до этого», — сказал он.

По словам Загороднюка, украинские боевики своим вторжением хотели отвлечь российские войска от других участков фронта.

Он добавил, что задачей ВСУ также стало «перенести боевые действия в Россию», чтобы перехватить стратегическую инициативу.

Журналисты Politico также сообщили, что вторжение украинских солдат в Курскую область одобрил Запад. По их данным, больше всего нападение ВСУ поддержали Германия и Соединенные Штаты.

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