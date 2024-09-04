Две атаки ВСУ отразили в Курской области за сутки, боевики сдались в плен

Минобороны: ВС России отразили две атаки ВСУ за сутки на Курском направлении

Вооруженные силы России за минувшие сутки отразили две атаки ВСУ около населенных пунктов Комаровка и Малая Локня в Курской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Российские бойцы сорвали попытки ударов со стороны украинских боевиков в районе Коренева, Ольговки и Погребков. Враг лишился боевой бронированной машины и трех автомобилей. Двое бойцов ВСУ сдались в плен.

ВС России поразили живую силу и технику шести бригад Вооруженных сил Украины близ населенных пунктов Борки, Апанасовка, Вишневка, Гордеевка, Викторовка, Княжий Первый и Орловка. Также военные ударили по технике противника в соседней Сумской области.

Украинская армия лишилась до 450 военных на Курском направлении за сутки. За все время боев в российском регионе потери ВСУ превысили 9,7 тысячи боевиков.