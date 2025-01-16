Депутат Шеремет: советникам Трампа не нужно «изобретать велосипед» по Украине

Советникам избранного президента США Дональда Трампа не нужно изобретать велосипед, чтобы решить украинский кризис. Стоит обратить внимание на уже готовый план действий, заявил РИА «Новости» депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Все уже придумано и озвучено до них. Достаточно изучить тезисы президента России Владимира Путина. Пока Зеленский множит планы продолжения войны для Украины, лидер России предложил реальный план мира, который станет залогом спокойствия для всей Европы», — подчеркнул Шеремет.

Депутат добавил, что Трампу еще предстоит большая работа по исправлению ошибок действующего президента Соединенных Штатов Джо Байдена и его администрации. Снизить градус напряжения между США и Россией сможет только личная встреча лидеров двух государств.

Ранее в Словакии заявили, что Трамп способен положить конец украинскому кризису. По словам вице-спикера парламента Андрея Данко, конфликт между Украиной и Россией готовился долгое время.