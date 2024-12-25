Аэропорт Казани временно остановил работу из-за угрозы БПЛА. Введен план «Ковер»

Аэропорт Казани не принимает и не отправляет самолеты из-за временно введенных ограничений. Об этом заявил пресс-секретарь ФАВТ Артем Кореняко в своем Telegram-канале .

«Для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов (ВС) сегодня утром, 25 декабря, временные ограничения введены на работу аэропорта Казань», — отметил он.

По словам Кореняко, экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта делают все необходимое для обеспечения безопасности полетов.

По данным Telegram-канала Baza, в воздушной гавани ввели план «Ковер» из-за угрозы атаки БПЛА.

Ранее в петербургском аэропорту Пулково провели дополнительные досмотры рейсов в связи с сообщениями о минировании. В результате задержались 14 вылетов, 12 самолетов отправились в пункты назначения с опозданием. Проверки завершились примерно в 23:45.