План «ковер» ввели в аэропорту Сочи

В аэропорту Сочи с 19:32 по московскому времени ввели временные ограничения на работу. Такие меры предприняли для обеспечения безопасности полетов гражданских судов, сообщили в пресс-службе Росавиации.

Авиарейсы временно не отправляются и не принимаются аэропортом.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропорта принимают все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — подчеркнули в ведомстве.

В 21:30 экипажам 11 воздушных судов, среди которых рейсы из Минеральных вод, Владикавказа и Астрахани, пришлось уйти на запасные аэропорты.

На данный момент уже задержались вылеты рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Тюмень и Самарканд.

«В терминале работает бесплатная комната матери и ребенка, около всех санузлов расположены фонтанчик с бесплатной питьевой водой», — напомнили в официальном Telegram-канале аэропорта.

Для отслеживания изменений по своему рейсу пассажиры могут воспользоваться онлайн-табло в терминале или подписаться на оповещения в Telegram-боте @AerodinamikaBot.

Ранее губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил о том, что военные отражают атаку беспилотников над городом, сработала система противовоздушной обороны.