План «Ковер» ввели в аэропорту Пулково

В аэропорту Пулково ввели план ковер из-за угрозы атаки БПЛА в Санкт-Петербурге. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

«Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленинградской области, количество уточняется», — написал он.

До этого Дрозденко объявил опасность БПЛА в воздушном пространстве Ленобласти. Также население предупредили о возможном понижении скорости мобильного интернета.

В ночь на 12 сентября девять украинских беспилотников уничтожили в Москве. Взрывы прогремели над Одинцовским, Наро-Фоминским и Истринским округами. Информации пострадавших не поступало.

Ранее ВСУ совершили атаку на Ленинградскую область. Силы ПВО сбили над Кингисеппским и Лужским районами более 10 беспилотников. В результате происшествия никто не пострадал, обошлось без разрушений.