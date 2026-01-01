ВСУ снова атаковали Херсонскую область. Украинский дрон ударил по легковому автомобилю в районе Тарасовки Алешкинского округа, сообщил губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале.

В транспортном средстве находились мирные жители: дедушка, бабушка, их взрослая дочь с пятилетним сыном. В результате атаки ребенок погиб.

«Киевские выродки совершили еще одно кровавое преступление», — написал губернатор.

Находившиеся в машине взрослые получили множественные ранения. В тяжелом состоянии их госпитализировали в Скадовскую ЦРБ.

Ранее стало известно, что Сальдо допустил причастность Британии к теракту в Хорлах. По его словам, Киев чувствует свою безнаказанность, что может говорить о причастности европейских спецслужб к организации преступления.