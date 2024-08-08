Пятерых пострадавших из Курской области перевели в московские клиники

В московские клиники перевезли пятерых жителей Курской области, которые пострадали из-за атак ВСУ. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале .

По его словам, в больницы доставили троих взрослых и двоих детей. Несовершеннолетних в столицу перевезли на вертолете, сейчас они находятся в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии.

Двоих раненных курян поместили в НИИ скорой помощи имени Склифосовского. Еще один пострадавший находится под присмотром врачей в ГКБ имени Иноземцева.

«Все благополучно перенесли транспортировку, находятся в тяжелом, но стабильном состоянии», — написал Собянин.

Он также рассказал, что их лечением занимаются ведущие специалисты Москвы.

Ранее уполномоченный по правам ребенка по Курской области Наталья Листопадова сообщила, что число детей, пострадавших из-за обстрелов, увеличилось до девяти. Большинство из них проходят сейчас стационарное и амбулаторное лечение в Курске.