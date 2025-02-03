Число раненных при сбросе взрывного устройства с БПЛА под Белгородом выросло до трех

Количество раненных при сбросе взрывного устройства с украинского беспилотника на хутор Церковный в Белгородской области возросло до трех. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале .

По его словам, мужчина получил осколочные ранения, его перевозят в больницу в Белгороде.

Гладков рассказал и о других атаках дронов. В Волоконовском районе пострадали автомобиль с прицепом и два жилых дома, в Борисовском районе одной из машин разбили лобовое стекло, а в Шебекинском округе дрон повредил кровлю, фасад и остекление одного из частных домов.

Накануне в Белгородской области в больнице умерла женщина, пострадавшая при атаке украинского беспилотника на автомобиль. Она получила множество осколочных ранений, врачи сделали все, чтобы спасти ее, но травмы оказались смертельными.