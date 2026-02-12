Пятая волна. В Днепропетровске снова прогремели взрывы

В Днепропетровске в пятый раз за ночь прогремели взрывы

В Днепропетровске за ночь в пятый раз прогремели взрывы. Об этом сообщил украинские телеграм-канал «Общественное».

В Днепропетровской области объявили ранее воздушную тревогу.

Глава Днепропетровской областной военной администрации Александр Ганжа в телеграм-канале обратился к населению, призывая людей не покидать безопасные места до отбоя тревоги. В одном из районов города произошел пожар, пострадавших нет.

По информации телеграм-канала «Украина.ру», по целям в Днепропетровске ударили новые российские ударные беспилотники.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в Одессе дважды за ночь прогремели взрывы. В одном из районов города был поврежден объект инфраструктуры.