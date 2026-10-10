В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС после повреждения домов при атаке БПЛА

В Ростове-на-Дону ввели режим чрезвычайной ситуации на улицах, где дома и инфраструктура получили повреждения в результате ночной воздушной атаки. Об этом в телеграм-канале сообщил глава города Александр Скрябин.

По предварительным данным, повреждения выявили в трех районах города. Городские службы организовали оценку ущерба, прием заявлений на материальную помощь и уборку территорий возле мест происшествий.

«Роспотребнадзор проверил воздух после жалоб жителей на посторонний запах. Опасных веществ в недопустимых концентрациях специалисты не обнаружили. При новых обращениях проведут повторные замеры», — написал Скрябин.

В городе также изменили схему движения. Въезд со стороны Темерницкого моста в створе проспекта Сиверса перекрыли, при этом выезд сохранили. Западный мост полностью закрыт, а на улице Луговой движение остановили в районе дома № 44.

Сейчас въехать в Ростов-на-Дону можно через Ворошиловский и Аксайский мосты, заключил мэр города.

Глава Ростовской области Юрий Слюсарь сообщал, что после ночной атаки БПЛА за помощью обратились шесть человек.