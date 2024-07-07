Пять ракет РСЗО HIMARS перехватили над Мелитополем

Администрация Мелитополя сообщила о 5 сбитых над городом ракетах HIMARS

Фото: РИА «Новости»

В небе над Мелитополем система ПВО сбила пять ракет, которые ВСУ выпустили из РСЗО HIMARS. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«По данным оперативных служб, над Мелитополем сбиты пять вражеских ракет РСЗО „Хаймарс“», — указали власти.

В администрации уточнили, что осколки четырех снарядов упали в северной части города. В результате загорелась сухая трава. На место прибыли подразделения МЧС.

О пожаре в Мелитополя из-за сбитых ракет сообщал и член Общественной палаты Владимир Рогов. Он уточнял, что обломки рухнули в районе аэропорта и пригороде.

Во время обстрела в городе работали сирены, предупреждавшие о ракетной опасности.

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