Обломки четырех сбитых ракет ВСУ упали на севере Мелитополя

Рогов заявил о падении обломков сбитых ракет ВСУ на Мелитополь

Украинские боевики запустили несколько ракет по Мелитополю. Все снаряды сбили дежурные средства противовоздушной обороны. Но упавшие осколки привели к пожару в северных районах города. Об этом в Telegram-канале сообщил член Общественной палаты Владимир Рогов.

Он подчеркнул, что от падения обломков раздались взрывы, в небо поднялись столбы дыма.

«По предварительным данным, ракеты были сбиты ПВО России, их обломки упали на северных окраинах — в районе аэропорта и в пригороде», — добавил Рогов.

Общественник уточнил, что обстрел Мелитополя произошел во время работы сирен о ракетной опасности.

В пресс-службе администрации Мелитополя уточнили, что украинские боевики запустили по городу пять ракет HIMARS.

«Осколки четырех ракет упали на севере города. В местах падения случилось возгорание сухой травы. На месте работают подразделения МЧС», — добавили в ведомстве.

В минувшую среду, 3 июля, при ударе украинских боевиков по подстанции «Радуга» в Энергодаре пострадали девять человек. Как сообщил директор Запорожской атомной электростанции Юрий Черничук, все раненые — сотрудники станции, которые занимались оптимизацией схемы электроснабжения города перед осенне-зимним периодом.