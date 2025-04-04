Пять мирных жителей в Белгородской области пострадали из-за атаки дронов

Гладков: пять мирных жителей в Белгородской области ранены после удара ВСУ

Два муниципалитета в Белгородской области попали под удар украинских боевиков. Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале , пять мирных жителей получили ранения.

В поселке Пролетарский Ракитянского района беспилотник атаковал коммерческий объект. Четверо мужчин получили ранения.

Бригады скорой медицинской помощи доставили троих мужчин с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями в областную клиническую больницу. Четвёртого пострадавшего с минно-взрывной травмой и слепыми осколочными ранениями грудной клетки, шеи и ноги — в городскую больницу № 2 Белгорода.

«​​​​​​​Повреждены восемь транспортных средств и фасад здания», — сообщил Гладков.

В населённом пункте Балки, расположенном в Шебекинском районе, дрон противника атаковал сельскохозяйственную технику, которая работала в поле. В результате пострадал водитель.

«Мужчина самостоятельно обратился в Большетроицкую РБ, где у него диагностировали минно-взрывную травму и осколочное ранение грудной клетки», — добавил губернатор.

После того как ему оказали медицинскую помощь, мужчину отправили в областную клиническую больницу.

Ранее в селе Казинка Валуйского района вражеский беспилотник атаковал «Газель», пострадал водитель автомобиля. Мужчина с минно-взрывной травмой и осколочным ранением ноги попал в больницу. У машины повреждены кузов, стекла и колеса.