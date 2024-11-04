Брошенный командованием солдат ВСУ обрадовался появлению в своем окопе штурмовиков ВС России 255-го мотострелкового полка Южной группировки войск. Об этом в комментарии РИА «Новости» рассказал один из бойцов с позывным Аю.

По словам собеседника агентства, украинского военного нашли в окопе на позициях Кураховского направления. Он сидел там без воды и еды уже пять дней.

«Он даже обрадовался, что мы пришли, потому что его угостили водой», — отметил штурмовик.

Боец отметил, что все эти пять дней ВСУ обещали своим солдатам дать продовольствие, но в итоге к ним так и не прилетело ни одного беспилотника.

Отдельно он обратил внимание, что во время штурмовых действий часть украинских солдат пытается биться до конца, но по большей части противник либо пытается спастись бегством, либо предпочитает сдаться в плен.

«Мобилизованные и контрактники, в основном они сдаются», — уточнил Аю.

В начале ноября главком ВСУ Александр Сырский признал, что сейчас российские военные ведут одно из самых мощных наступлений с начала конфликта.