Два мирных жителя ДНР погибли из-за украинских ударов

Пушилин: два человека погибли и один пострадал из-за атаки ВСУ в ДНР

Два человека погибли и один пострадал в ДНР из-за украинских ударов. Об этом заявил глава республики Денис Пушилин в Telegram-канале .

В населенном пункте Октябрьское из-за подрыва мотоцикла на взрывчатке погибли две женщины, а также пострадал мужчина. Врачи оценили его состояние как средней степени тяжести. Пациенту оказали всю необходимую помощь.

«Повреждены шесть жилых домостроений в Петровском районе Донецка, Никитовском, Центрально-Городском районах Горловки, а также один объект гражданской инфраструктуры в Центрально-Городском районе Горловки (детский сад)», — добавил Пушилин.

Он отметил, что вооруженные формирования Украины совершили 15 атак, запустили более 40 боеприпасов. Украинские националисты применяли ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров.

Ранее Пушилин рассказал, что беременная жительница Донецка погибла из-за атаки ВСУ. Помимо этого пострадали десять человек, двое из которых — дети.