Пять детей доставили в больницы Крыма после удара ВСУ по кафе в Хорлах

В больницы Крыма госпитализировали 10 пострадавших в результате удара ВСУ по кафе в Хорлах в Херсонской области, среди них пятеро детей. Об этом заявил министр здравоохранения республики Алексей Натаров, сообщило РИА «Новости».

У госпитализированных медики диагностировали минно-взрывные травмы. Пострадавшим оказывают всю возможную помощь.

Натаров добавил, что состояние одного из поступивших в больницу детей оценивается врачами как тяжелое.

«Четыре ребенка в стабильном состоянии, один ребенок — в тяжелом», — сказал министр здравоохранения Крыма.

Ранее стало известно, что число погибших при атаке ВСУ в Херсонской области продолжает увеличиваться. По словам губернатора региона, заявление о 24 жертвах неактуально, поскольку при разборе завалов продолжают находить тела.