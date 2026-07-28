Пять человек пострадали при ударе беспилотника ВСУ по автобусу в Горловке

Во вторник, 28 июля, в Горловке беспилотник ВСУ атаковал пассажирский автобус. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько в своем телеграм-канале.

ЧП произошло в Никитовском районе. Пострадали как минимум пять человек, им оказывают медицинскую помощь.

«В результате удара БПЛА ВФУ по пассажирскому автобусу <…> ранения различной степени тяжести получили пять мирных жителей», — написал Приходько.

Ранее стало известно, что девять человек пострадали при атаках ВСУ в Белгородской области. В селе Белянка Шебекинского округа БПЛА противника ударил по предприятию, а в поселке Маслова Пристань дрон атаковал грузовой автомобиль.