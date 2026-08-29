Пять человек пострадали при ударах ВСУ в Белгородской области

Украинские неонацисты атаковали Белгородскую область, пострадали пять женщин, в числе которых были два медика. Об этом в телеграм-канале сообщил региональный оперштаб.

В поселке Октябрьский Белгородского округа взорвался беспилотник. Женщина получила осколочное ранение шеи и голени.

«Во время транспортировки раненой в стационар FPV-дрон атаковал автомобиль СМП. Две женщины-фельдшера получили осколочные ранения, одна из них находится в тяжелом состоянии», — уточнили в оперштабе.

Машина скорой помощи загорелась после атаки. Пострадавших госпитализировали. Также получили повреждения автобус, машина и гараж при атаках еще нескольких БПЛА ВСУ.

В городе Шебекино беспилотник ударил по многоэтажке, женщина получила слепое осколочное ранение бедра. В поселке Ракитное взорвался FPV-дрон. Женщина получила ранение ноги.

Ранее оперштаб сообщал, что в городе Шебекино при обстреле ВСУ погибли женщина и двое мужчин.