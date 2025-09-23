ВСУ обстреляли ракетами Белгород, ранения получили пять мирных жителей. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«Зафиксирован прилет по территории коммерческого объекта. Трех мужчин и женщину с осколочными ранениями рук и ног бригады скорой доставляют в городскую больницу № 2 города Белгорода», — уточнил глава региона.

Гладков добавил, что в областную клиническую больницу направили еще одного раненого — мужчину с артериальным кровотечением и осколочными ранениями ног.

В результате ракетного обстрела загорелось одно из зданий на территории предприятия, возгорание потушили. Также повреждено остекление у стоящего рядом соцобъекта.

По словам Гладкова, информация о последствиях атаки ВСУ еще уточняется.

Ранее фронтовой священник Александр Зинченко сообщил, что украинские боевики обстреляли дом культуры в селе Казачья Локня в Курской области, чтобы уничтожить следы пребывания там представителей НАТО.