Беспилотник залетел в окно жилого дома в ЛНР

Дрон залетел в окно жилого дома в ЛНР. Пострадали четыре человека, среди них — двое детей, сообщил губернатор Леонид Пасечник на платформе «Макс» .

«Серьезные последствия в Сватово. Украинский БПЛА залетел в окно жилого дома. Пострадали четыре человека, среди них — двое детей, 10 и 14 лет. Готовится транспортировка 10-летнего мальчика в тяжелом состоянии в республиканскую детскую больницу», — прокомментировал Пасечник.

Несколько атак пришлось на Луганск: ночью атаковали придомовую территорию частного дома в Каменнобродском районе, пострадала 69-летняя женщина. Ударили и по автостоянкам — повредились грузовики.

Утром БПЛА ударил по поселку Юбилейный, начался пожар. Через мост по улице Андрея Линева в сторону Юбилейного временно перекрыли дорогу. Данные о пострадавших сейчас уточняют.

За сутки под атаками оказались частные дома, грузовые и легковые автомобили, промышленные и гражданские объекты в Алчевске, Стаханове, Рубежном, Северодонецке, а также в Кременском, Новоайдарском, Троицком и Лутугинском муниципальных округах.

Жительница Херсонской области погибла из-за удара БПЛА. Еще семь человек получили ранения с 20 по 21 июля.