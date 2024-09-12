Пять беспилотников ВСУ уничтожили в трех российских регионах за ночь

МО: ПВО сбила 5 дронов в Белгородской, Курской и Брянской областях за ночь

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников над тремя регионами страны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны .

«В течение прошедшей ночи пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — указали в оборонном ведомстве.

Дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили пять украинских беспилотников. По два дрона ВСУ сбили над территориями Белгородской и Курской областей. Еще один — над Брянской областью.

Как сообщило Минобороны, недавно российские расчеты зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» группировки войск «Запад» сбили украинские беспилотники-разведчики. Станция обнаружения цели может видеть сразу до 40 объектов.