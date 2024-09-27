Боец ВС России рассказал об использовании ВСУ «растяжек-треугольников»

ВСУ используют в Курской области устройства, позволяющие минировать территорию удаленно. Об этом РИА «Новости» рассказал боец с позывным Шмель из отряда «Кошмар».

«Растяжки сбрасываются с дронов и принимают треугольную форму. Если кто-то наткнется на одну из них, сработают сразу все три», — рассказал он.

Во время штурма лесного массива в Курской области бойцы обнаружили несколько подобных растяжек, однако их удалось обезвредить саперу с позывным Инженер.

ВСУ 6 августа предприняли попытку прорыва в приграничный регион России. С начала атаки на Курскую область армия противника потеряла более 17,4 тысячи военнослужащих и 130 танков. В Курской, Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан ввели режим контртеррористической операции (КТО).