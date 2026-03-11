Пять беспилотников уничтожили в Севастополе

Силы противовоздушной обороны отражают атаку беспилотников в Севастополе, уничтожили уже пять дронов. Об этом заявил губернатор региона Михаил Развожаев в телеграм-канале .

«В Севастополе военные продолжают отражать атаку ВСУ, работает ПВО. По предварительной информации, сбито пять воздушных целей в районе Северной стороны и Фиолента», — написал он.

Глава города призвал местных жителей сохранять спокойствие, не покидать безопасные места и соблюдать меры безопасности. По данным Спасательной службы Севастополя, гражданские объекты не пострадали.

Сегодня ночью мэр Сочи Андрей Прошунин заявил, что над городом прогремела серия взрывов. Над всей территорией города работала сирена воздушной опасности. Как отметил градоначальник, все оперативные и экстренные службы привели в состояние полной готовности.