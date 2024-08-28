Пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект в Котельниче

Пять беспилотников атаковали потенциально опасный объект «Вятка» в Котельниче

Фото: РИА «Новости»

В среду пять беспилотных летательных аппаратов нанесли удар по потенциально опасному объект «Вятка» в Котельниче Кировской области. Об этом РИА «Новости» рассказали в единой дежурно-диспетчерской службе района.

«Потенциально опасный объект ФГПУ „Вятка“ атаковали пять беспилотников. Было небольшое возгорание, но его локализовали. Пострадавших нет», — отметил собеседник агентства.

По информации из открытых источников, федеральное государственное казенное учреждение «Вятка» занимается складированием и хранением нефти, а также продуктов ее переработки.

Губернатор Кировской области Александр Соколов ранее сообщал, что утром 28 августа был прилет в Котельниче. Дрон нанес удар по емкости нефтепродуктов, возгорания и жертв нет.

Ранее в Сети показали видео атаки ВСУ на емкость для хранения нефтепродуктов в городе Котельниче.

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