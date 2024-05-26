Выстрелили в голову. Мобилизованный из ДНР рассказал о пытках в украинском плену

Мобилизованный из ДНР выжил после выстрела в голову и пыток в украинском плену

Мобилизованный мужчина из Донецкой Народной Республики Сергей Белица выжил после того, как ему прострелили голову в украинском плену. Об этом он рассказал РИА «Новости» .

«Со мной никто не разговаривал, поставили на колени и выстрелили в голову. Пуля прошла навылет, вошла около левого уха, а вышла в районе правой скулы», — отметил Белица.

Сергей отметил, что спустя какое-то время очнулся и смог освободиться от веревок, после чего начал искать сослуживцев.

«Меня нашли украинские военные на микроавтобусе и поначалу приняли за своего. Но под курткой увидели российские опознавательные знаки, пытать меня приехал военный с позывным Грузин. Несколько раз за пытки терял сознание, меня обливали водой, чтобы привести в чувство. Прострелили ногу», — продолжил он.

В больнице в Харькове Сергею прикрутили кусок металлической трубы шурупами к ноге, а также сшили раздробленную челюсть скобами. В марте 2023 года его обменяли и отправили в подольский госпиталь, где военному удалось срастить челюсть, но левое ухо уже не восстановится.

Ранее пытки попавших в плен к ВСУ российских военных подтвердили в ООН.