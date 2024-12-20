Украинские военнослужащие в состоянии алкогольного опьянения устраивали между собой перестрелки, игнорируя тот факт, что рядом могли находиться гражданские люди. Об этом сообщил РИА «Новости» беженец Александр, житель села Веселый Гай в ДНР.

Мужчина рассказал, что у его семьи были две коровы и бычки, которых нужно было привести домой с пастбища.

«И тут что-то началось, начали стрелять. Понапивались, начали стрелять с трех сторон», — вспомнил он.

По его словам, сначала бойцы ВСУ стреляли в сторону Анновки, где также находились украинские боевики. Оттуда начали стрелять им в ответ и потом из леса выскочили им навстречу. Он предположил, что украинские военные не поняли, где стреляют, «может, русские, ДРГ зашло».

Боевиков ВСУ не смутило, что под огнем оказались мирные жители. Мужчина заявил, что в тот день они с женой чудом не пострадали. По его словам, он под свистом пуль землю разгребал, чтобы спрятать голову.

В начале лета пьяные иностранные наемники устроили перестрелку в Херсоне, когда отдыхали в кафе «Березка» и переругались между собой.